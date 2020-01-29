29.01.2020 - 17:26 |
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı?
Kış mevsiminin 3'te iki sona ererken İstanbul'a hala kar yağmış değil. İstanbullular hastalıkların yaşanmaması için kar yağışı bekliyor. Bu nedenle de sık sık vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" diye soruyor.
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbullular bu soruya cevap arıyor. Şubat ayına girmek üzereyiz ve hala kar yağışı İstanbul'da görülmedi. Sıklıkla bilgi almak adına vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu soruyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Uydu görüntülerine göre İstanbul'da 10 gün boyunca herhangi bir kar yağışı görünmüyor. Cuma günü Yurdun batısı hariç diğer bölgelerde kar görülecek.