Ve beklenen kar yağışı İstanbul'a geliyor. Bugün özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken İstanbullular sıklıkla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı saat kaçta başlayacak?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu olarak gösteriliyor. Asıl kar yağışının ise 15 Ocak Cuma günü yapması öngörülüyor.

İŞTE İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK İLÇELER

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, cuma gününe kadar sıcaklıkların 15-16 derece düşeceğini belirterek, Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başaksehir ilçelerinde kar yağısının görülebileceğini söyledi. Sürmeli, kar yağışının Marmara Bölgesi'nin genelinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların Pazar ve Pazartesi günü de aralıklı olarak sürmesi bekleniyor.