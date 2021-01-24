Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Balkanlar'dan gelen yeni dalga ile birlikte özellikle İstanbul'da yaşayan halk kar yağışının ne zaman görüleceğini merak ediyor. Sıklıkla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeniden kar yağacak mı?" sorularına cevap aranıyor.

İSTANBUL'A KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazar gününe kadar İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Uydu görüntüleri inceledindiğinde ise 25 Ocak pazartesi günü yağmur başlayacak ve 26 Ocak salı günü akşam saatlerinde yağmur yerini karla karışık yağmura bırakacak. Çarşamba günü Trakya, Marmara ve Ege hariç yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.