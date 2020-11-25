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25.11.2020 - 12:46 | | DHA

İstanbul'da 116,5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 110 kilogram eroin, 6,5 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul'da 116,5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. isimli şüphelinin torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları ile Kemerburgaz ve Göktürk bölgelerinde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. 20 Kasım günü harekete geçen polis ekipleri Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 110 kilogram eroin ve 6,5 kilogram kokain ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun ardından bu sabah ikinci bir operasyon düzenleyen polis ekipleri Eyüpsultan'da bulunan Göktürk ve Kemerburgaz bölgelerinde satış yapan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

M.A. emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanırken, 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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