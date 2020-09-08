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08.09.2020 - 15:01 | | DHA

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

İstanbul'da 17 ilçede sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 17 ilçede yapılan operasyonda 1 kilo 136 gram esrar, 695 gram metamfetamin, 400 gram afyon sakızı, 194 gram eroin, 6 ram kokain, 332 adet ecstasy tablet, 10 gram kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 32 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 815 lira ve 491 dolar ele geçirildi. Operasyonla ilgili 45 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda 14 yıl 11 ay hapis cezası olan R.G., 2 yıl 11 ay hapis cezası olan H.B., 2 yıl 6 ay hapis cezası olan E.X. de yakalandı.

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