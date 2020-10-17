İstanbul’da 2 bin 847 yeni hasta

Bakanlığın haftalık raporuna göre, Türkiye’de ilk koronavirüs (Kovid-19) hastasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 336 bin 533 hasta Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Hastaların yüzde 49’u kadınlar, yüzde 51’ini erkekler oluşturdu. 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 404,7 ve son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 13,3 olarak gerçekleşti.

15 yaş altı ölüm yok

Rapora göre, 5-11 Ekim arasında 15 yaş ve daha alt yaşta 576 çocuk yeni hasta olarak kayıtlara geçerken, bu yaş grubunda ölüm yaşanmaması yüzleri bir nebze güldürdü. 11 Mart’tan bu yana sözkonusu yaş grubundan toplam hasta sayısı ise 11 Ekim itibariyle 21 bin 600’e çıktı.

En çok 25-49 yaş arası

Raporun kapsadığı tarihler arasında yeni hasta sayısının en fazla görüldüğü yaş grubu ise 25-49 yaş arası oldu. Bu yaş grubunda bir önceki haftaya göre 5 bin 570 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 166 bin 402’e ulaştı.

Rapora göre, 11 Ekim tarihi itibariyle İstanbul’da toplam hasta sayısı 131 bin 692’e yükselirken, yeni hasta sayısındaki artış ise sürüyor.

28 Eylül-4 Ekim tarihlerini bir önceki raporda İstanbul’da 1 haftada tespit edilen yeni hasta sayısı bin 927 olarak açıklanmıştı. Son rapora göre İstanbul’da 5-11 Ekim arasında yeni hasta sayısı 2 bin 847 oldu.

Türkiye genelinde söz konusu haftada 11 bin 88 yeni hasta kayıt altına alınırken, 2 bin 847 yeni hasta ile ilk sırada yer alan İstanbul’u, bin 826 yeni hasta ile Batı Anadolu, bin 165 yeni hasta ile Doğu Marmara bölgeleri takip etti.

Rapora göre, 5-11 Ekim tarihileri arasında Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle 396 kişi, İstanbul’da ise 45 kişi hayatını kaybetti. Böylece İstanbul’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 135’e ulaştı.