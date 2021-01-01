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01.01.2021 - 12:08 | | DHA

İstanbul'da 4 çocuk annesi kadının cesedi sokakta bulundu

Esenyurt'ta temizlik görevlisi bir kişi, sokak ortasında 4 çocuk annesi kadının cansız bedenini buldu. Kadının cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da 4 çocuk annesi kadının cesedi sokakta bulundu

Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta sabah saatlerinde sokağı gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife Nayır olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cesedin bulunduğu noktada incelemeler yaptı.

Nayır'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbulda 4 çocuk annesi kadının cesedi sokakta bulundu

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
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