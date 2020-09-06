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06.09.2020 - 15:05 | | DHA

İstanbul'da 4 ilçede operasyon!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar, Bahçelievler, Kartal ve Tuzla'da sokak satıcılarına yaptığı uyuşturucu operasyonlarında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 4 ilçede operasyon!

Bağcılar’da yapılan operasyonda Aykut K., Ömer Ö. ve Resul Y. gözaltına alındı. Bahçelievler’de yapılan operasyonda 11.83 gram metamfetamin, 135 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken şüpheli Çağrı A. yakalandı. Kartal’da yapılan operasyonda ise 117.5 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 480 lira ele geçirilirken Ali Cem Ç., Sinan K. ve Erkan G. gözaltına alındı. Tuzla’da yapılan operasyonda ise 93.15 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ve yine uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 890 lira ele geçirildi, şüpheliler Murat A., Haşim Ç., Nurdan B. ve Gamze G., yakalandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3’Ü TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada operasyonlarla ilgili toplam 11 şüpheliden 3’ünün tutuklandığı, 2 şüphelinin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldığı duyurulurken, 5 şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Türkiye'nin 'Akdeniz Fırtınası' Rum tarafında sert estiTürkiye ve KKTC'nin askeri tatbikatı Rum medyasında manşetten veriliyor, gazeteler 'Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında' başlıklarını kullandı.
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