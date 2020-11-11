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11.11.2020 - 13:36 | | DHA

İstanbul'da 5 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, 5 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 5 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bahçelievler Kara Mustafa Paşa Sokak üzerinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda sahte içki olduğunu tespit etti. Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 750 bin lira değerinde olduğu belirtilen 20 cl'lik şişeler içerisinde 5 bin adet, 35cl'lik 6 bin adet, 70 cl'lik bin adet olmak üzere 3 bin 800 litre sahte viski ve 100 cl'lik şişeler içerisinde bin 400 litre sahte votka olmak üzere toplamda 5 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Deponun dışında ve içerisinde kamera sisteminin olması ve alarm sisteminin kurulması dikkat çekti. Yapılan operasyonda depoda bulunan S.B.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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