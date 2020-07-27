Ä°stanbul'da 7 ilçede uyuÅŸturucu operasyonu! 9 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'un farklÄ± ilÃ§elerinde uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸahÄ±slara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. YÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ve bir miktar para ele geÃ§irilen operasyonda, 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
21-23 Temmuz tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce Silivri, KaÄŸÄ±thane, Fatih, Ãœmraniye, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve Pendik ilÃ§elerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda toplamÂ9 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YapÄ±lan aramalarda 6 kilo 900 gram afyon sakÄ±zÄ±, 2 kilo 386,85 gram metamfetamin maddesi, 19,22 gram eroin maddesi, 0,25 gram kokain maddesi, 209 adet Ecstasy hap, 78,9 gram sentetik kannabinoid, 2,17 gram esrar maddesi ve uyuÅŸturucu madde ticaretinden elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 7 bin 100 lira ele geÃ§irildi. Yakalanan ÅŸÃ¼phelilerden 5'i, haklarÄ±nda yapÄ±lan iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli makamlarca serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
4 kiÅŸi ise tutuklanarak Cezaevi'ne gÃ¶nderildi.
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