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01.07.2020 - 12:52 |

Ä°stanbul'da aranan 40 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda mahkemeler tarafÄ±ndan haklarÄ±nda verilen cezalar kesinleÅŸen 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalanan kiÅŸiler arasÄ±nda cinayet, gasp , hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yaralama suÃ§larÄ±ndan aranan kiÅŸiler olduÄŸu belirtildi.Â

Ä°stanbul'da aranan 40 kiÅŸi yakalandÄ±

AsayiÅŸ ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Aranan ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan haklarÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan firari hÃ¼kÃ¼mlÃ¼leri yakalamak iÃ§in 22-28 Haziran tarihleri arasÄ±nda operasyon dÃ¼zenlendi.

YapÄ±lan operasyonlarda adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan ceza alan 4 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, gasp suÃ§undan aranan 4 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan 18 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼, adam kaÃ§Ä±rma suÃ§undan 4 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu 40 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Yakalanan ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda 2003 yÄ±lÄ±nda BeyoÄŸlu'nda 13 lira para gasp etmek iÃ§in Aziz ÅžimÅŸek'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla yargÄ±lanarak mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan Murat E.'nin de bulunduÄŸu belirtildi. 40 firari hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yakalandÄ±ktan sonra haklarÄ±nda yapÄ±lan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine gÃ¶nderildi.

'SUNGUR' envantere girmeye hazÄ±r!CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, ROKETSAN'Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi yeni hava savunma sistemi çözümü Sungur'un envantere girmeye hazÄ±r olduÄŸunu bildirdi.
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