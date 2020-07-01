Ä°stanbul'da aranan 40 kiÅŸi yakalandÄ±

Rusyaâ€™da seçmen, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in 2024 yÄ±lÄ±ndan itibaren 12 yÄ±l daha görev alabilmesini saÄŸlayacak referandum heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor. Ülke genelinde 25 Haziranâ€™da baÅŸlayan seçim süreci bugün son buluyor. Seçmenin internet üzerinden de oy kullanabildiÄŸi seçim ile ülke tarihinde ilk kez bir seçim 1 hafta sürmüÅŸ oldu. Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, seçim sürecinin son günü olan bugün sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek oyunu kullandÄ±. Rus lider baÅŸkent Moskovaâ€™nÄ±n güneybatÄ±sÄ±nda bulunan Rusya Bilimler Akademisiâ€™nde sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Moskovaâ€™da 1 milyon 5 bin kiÅŸi, Nizhny Novgorod bölgesinde ise 139 bin 500 kiÅŸi oy kullanmak için kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, internet üzerinden kullanÄ±lan oylara iliÅŸkin bilgi verildi. Bugüne kadar Moskovaâ€™da 1 milyon 109 bin 644 elektronik oy kullanÄ±lÄ±rken, 1 milyon 90 bin 185 oyun geçerli olduÄŸu ifade edildi.