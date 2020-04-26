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26.04.2020 - 12:23 | | AA

İstanbul'da baba ile oğlunu öldüren kişi tutuklandı

İstanbul'da bir baba ile oğlunu öldürdüğü, diğer oğlunu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da baba ile oğlunu öldüren kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat'ta Bahçelievler'de yaşanan silahlı saldırıda Sami Bulut (55) ve oğlu Kürşat'ın (34) öldürülmesi diğer oğlu Samet'in de (32) yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ve tanıkların ifadesine başvuran ekipler, saldırıyı "alacak meselesi" nedeniyle Ali Ş'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, 24 Nisan'da Esenyurt'ta bir adrese düzenlediği operasyonda, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

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