MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı mı? Baraj doluluk oranı kaça yükseldi?
ABONE OL
13.01.2021 - 09:35 |

İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı mı? Baraj doluluk oranı kaça yükseldi?

İstanbul geçtiğimiz hafta sonu iki gün süren yağışların ardından dün gün ve gece boyunca etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları araştırılmaya başlandı. Son yılların en düşük seviyesi olan % 20'nin altına gerileyen İstanbul'daki baraj doluluk oranları yağan yağışların ardından bir nebze de olsun yükseldi. Peki Baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı mı? Baraj doluluk oranı kaça yükseldi?

İstannbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma akşam saatlerinde başlayan yağmur iki gün sürmüştü. Dün İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağış gece yarılarına kadar devam etti. Son yılların en kurak mevsimini yaşayan ülkemizde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde baraj doluluk oranları da son yılların en düşük seviyelerine gerilemişti.

 İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

3 gün boyunca süren yağışların ardından İstanbul'da baraj doluluk oranları % 22 seviyelerine yükseldi. Bu da İstanbul'un 12 günlük su ihtiyacı oranından İstanbul'da barajlarda su biriktiği anlamına geliyor

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı. En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İşte İstanbul'un barajlarında son durumu;

“Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93”

10 Ocak : 19.56

11 Ocak : 21.13

12 Ocak : 22.10

13 Ocak : 24.66

İstanbulda baraj doluluk oranları arttı mı Baraj doluluk oranı kaça yükseldi

Barajlardaki doluluk oranında sevindiren artış! 5 günde yüzde 5'ten fazlaGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana yağan yağmurlar barajlar için can suyu oldu. 5 gündür yağan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağ evine şok baskın! 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Bağ evine şok baskın! 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Şoke eden olay! Linke tıkladı, telefonuna özel görüntüleri geldi

Şoke eden olay! Linke tıkladı, telefonuna özel görüntüleri geldi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet