İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı mı? Baraj doluluk oranı kaça yükseldi?

İstannbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma akşam saatlerinde başlayan yağmur iki gün sürmüştü. Dün İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağış gece yarılarına kadar devam etti. Son yılların en kurak mevsimini yaşayan ülkemizde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde baraj doluluk oranları da son yılların en düşük seviyelerine gerilemişti.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

3 gün boyunca süren yağışların ardından İstanbul'da baraj doluluk oranları % 22 seviyelerine yükseldi. Bu da İstanbul'un 12 günlük su ihtiyacı oranından İstanbul'da barajlarda su biriktiği anlamına geliyor

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı. En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İşte İstanbul'un barajlarında son durumu;

“Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93”

10 Ocak : 19.56

11 Ocak : 21.13

12 Ocak : 22.10

13 Ocak : 24.66