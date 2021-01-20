İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum ne? Son yağışların ardından barajlarda doluluk oranı ne kadar yükseldi?

Barajların dolululk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son yılların en kurak dönemini yaşayan ülkemizde Ekim, Kasım ve Aralık aylarından beklenen yağışların istenilen seviyede olmaması, pandemi nedeniyle evden çalışmanın artmasına bağlı olarak su tüketimi de artmaya başlamıştı. Yaşanılan kuraklıklar nedeniyle birçok ilde baraj doluluk oranlarında gözle görülür düşüşler yaşanmıştı. Son bir haftadır tüm yurtta etkili olan yağışların ardından barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

Baraj doluluk oranları son yağışların ardından İSKİ verilerine göre %30,77 genel doluluk oranına ulaştı.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Ocak: Yüzde 28,03

16 Ocak: Yüzde 28,66

17 Ocak: Yüzde 29,48

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52