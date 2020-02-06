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06.02.2020 - 12:26 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı.

Son dakika... İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kent genelinde olumsuzluklar yaşanmaması için kar önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Sultangazi'de sulu kar yağışı başladı. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 11

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 24

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

 

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