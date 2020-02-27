Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Ä°stanbul iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Lodos uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n akÅŸam saatlerinde etkisini gÃ¶steren lodos, sabaha kadar etkisin sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Marmara Denizi'nde lodos nedeniyle dalgalar oluÅŸurken rÃ¼zgar da ÅŸiddetini arttÄ±rdÄ±.Â

BEÅžÄ°KTAÅž'TA DA LODOS ETKÄ°SÄ°NÄ° GÃ–STERDÄ°

Ä°stanbul genelinde etkili olan lodos, BeÅŸiktaÅŸ Ä°skelesi ve OrtakÃ¶y Ä°skelesi'nde de etkisini gÃ¶sterdi. SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte lodosun etkisini artÄ±racaÄŸÄ± tahmin edilirken, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. AkÅŸam saatlerinde ise Ä°stanbul'da yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.Â