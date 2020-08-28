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28.08.2020 - 11:57 | | DHA

İstanbul'da bin 147 tarihi eserin ele geçirildi

Şişli'deki bir ev ile Kağıthane'deki bir depoya düzenlenen operasyonda bin 147 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da bin 147 tarihi eserin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu'nun çeşitli bölgeleri ve İstanbul'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerden çalınan hat levha, tablo, kilim ve objelerin ele geçirilmesi için çalışma başlattı. Kaçakçılık polisi, şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 21 Ağustos günü Şişli'deki bir ev ile Kağıthane'deki bir depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda bin 147 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Şüphelilerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest kaldıkları bildirildi. Ele geçirilen eserler havadan da görüntülendi

    İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.
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