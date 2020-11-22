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22.11.2020 - 15:11 | | İHA

İstanbul’da bir gecede1 milyon 729 bin TL ceza kesildi!

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren uygulanan ve bugün sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye toplam 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı.

İstanbul’da bir gecede1 milyon 729 bin TL ceza kesildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinden itibaren uygulanan ve bugün sabah saat 10.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında ne kadar kişiye ceza yazıldığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, denetimlerde 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldığını duyurdu. “Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diyen Vali Yerlikaya, “Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım” ifadelerine yer verdi.

 

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