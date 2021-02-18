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18.02.2021 - 23:21 | | DHA

İstanbul'da bir ilçeyi ayağa kaldıran kavga! 30 kişi...

Esenyurt'ta kağıt toplayan Afgan uyruklu yaklaşık 30 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da bir ilçeyi ayağa kaldıran kavga! 30 kişi...

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt ilçesinde kağıt toplaya Afgan uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı.

Kağıt toplama yerlerini paylaşamadıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

İstanbulda bir ilçeyi ayağa kaldıran kavga 30 kişi...

İhbar üzerine çevik kuvvet ve özel harekat dahil olmak üzere çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. 3 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 Afgan uyruklu şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi devam ediyor.

Bakan Akar'dan NATO'ya net mesajMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" dedi.
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