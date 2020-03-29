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29.03.2020 - 14:04 | | AA

İstanbul'da corona tedbirleri kapsamındaki denetimlerde 7 iş yeri mühürlendi

İstanbul'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 kişiye işlem yapılırken 7 iş yeri mühürlendi.

İstanbul'da corona tedbirleri kapsamındaki denetimlerde 7 iş yeri mühürlendi

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis, kentte 00.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler, Sultanbeyli, Güngören'de kurallara uymayan iş yerlerini mühürledi. İş yerlerinde bulunan 21 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Tuzla'da seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden 51 kişiye, Eyüpsultan'da toplu taşıma uygulamasını ihlal eden 2 kişiye, Esenler'de park ve piknik alanı denetiminde 12 kişiye, Bayrampaşa'da izin belgesiz şehirler arası taşımacılıktan 1 kişiye, Sancaktepe'de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 kişiye ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde toplam 94 kişiye işlem yapılırken 7 iş yeri mühürlendi ve 1 araç trafikten men edildi. Toplam 54 bin 174 lira idari para cezası uygulandı.

 

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu 'evde kalın' çağrısıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bazı yurt dışı temsilciliklerinde görev alan büyükelçi ve başkonsolosların mesajlarının da yer aldığı bir video yayınlayarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamalarını istedi.
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