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02.09.2020 - 19:01 | | AA

İstanbul'da corona virüs denetimleri! Tek tek kontrol ettiler

İstanbul'da, toplu taşıma araçlarında yeni tip corona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde önceden belirlenen noktalarda toplu taşıma araçları kontrol edildi.

Uygulama kapsamında vatandaşların ve sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.
Tek tek durdurulan araçlarda kontrollerini sürdüren polis ekipleri vatandaşlara, pandemi sürecinde sosyal mesafeyi korumanın ve maske takmanın önemini hatırlattı.

Saat 17.00'de başlayan denetimler saat 19.00'a kadar sürecek.

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