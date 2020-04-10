İstanbul'da corona virüs önlemi! Yaya trafiğine kapatıldı

Corona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli’de corona virüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı.

Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.