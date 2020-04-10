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10.04.2020 - 13:22 | | İHA

İstanbul'da corona virüs önlemi! Yaya trafiğine kapatıldı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı, corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yaya trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine barikatlar koyularak önlem alındı.

İstanbul'da corona virüs önlemi! Yaya trafiğine kapatıldı

Corona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli’de corona virüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı.

Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

 

 

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