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07.08.2020 - 18:31 | | AA

İstanbul'da corona virüs toplantısı! Yeni önlemler değerlendirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdiklerini bildirdi.

İstanbul'da corona virüs toplantısı! Yeni önlemler değerlendirildi

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu'nda, Kovid-19 ile mücadelemizde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemleri değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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