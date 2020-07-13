MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da dansözlü düğün eğlencesinde akılalmaz görüntüler
ABONE OL
13.07.2020 - 10:50 | | İHA

İstanbul’da dansözlü düğün eğlencesinde akılalmaz görüntüler

Kağıthane’de korona virüs salgınına rağmen sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılan yüzlerce kişi ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Çocuk ve yaşlıların da katıldığı dansözlü düğün eğlencesi kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul’da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen Kağıthane Telsiz Mahallesi’nde 'pes' dedirten görüntüler kaydedildi.

DANSÖZLÜ EĞLENCEDE İĞNE YERE DÜŞMEDİ

Mahalledeki Canan Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede bir de dansöz oynatan düğün sahipleri “pes” dedirtti. Düğüne katılan vatandaşlar o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tokat'ta düğün sonrası şok! Gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs çıktı
    Adalet Ağaoğlu hayata gözlerini yumduTürk edebiyatının usta isimlerinden Adalet Ağaoğlu 91 yaşında vefat etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti

    FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

    2 kardeşin cansız bedenleri birbirine sarılmış halde bulundu

    Sıradaki Haber