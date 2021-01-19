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19.01.2021 - 04:01 | | Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

 

Operasyon kapsamında Fatih ve Eyüpsultan'da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var

İstanbulda DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var

İstanbulda DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var

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