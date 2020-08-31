İstanbul'da dehşet! Ayrılmak istediği için öldürüldü

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Bahçelievler, Şirinevler Gamsız Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmak isteyen ancak sevgilisinin ayrılığa karşı çıkması üzerine ayrılamayan Sevim Sökmensürer, 5 gün önce kavga edip tartıştığı sevgilisi Orhan A.’nın cumartesi akşamı kız kardeşiyle birlikte evine gidip tekrar konuyu açması üzerine yine tartıştılar.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan A. eline geçirdiği bıçakla Sevim Sökmensürer’e saldırdı. Orhan A.’nın peş peşe bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 37 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken sevgili katili olan Orhan A. daha sonra aynı bıçağı kendi vücudunun değişik yerlerine defalarca saplayarak intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan ve kanlar içerisinde olayın yaşandığı evden dışarı çıkınca çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Orhan A.,hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Sevim Sökmensürer’in cesedi ise polis tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.