İstanbul'da dehşet! Ayrılmak istediği için öldürüldü
İstanbul Şirinevler'de 37 yaşında Sevim Sökmensürer isimli kadın ayrılmak istediği sevgilisinin bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Sevgilisini bıçaklayıp öldürdükten sonra aynı bıçağı kendisine de saplayarak intihar girişiminde bulunan Orhan A. isimli katil ise hastanede tedavi altına alındı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Bahçelievler, Şirinevler Gamsız Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmak isteyen ancak sevgilisinin ayrılığa karşı çıkması üzerine ayrılamayan Sevim Sökmensürer, 5 gün önce kavga edip tartıştığı sevgilisi Orhan A.’nın cumartesi akşamı kız kardeşiyle birlikte evine gidip tekrar konuyu açması üzerine yine tartıştılar.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan A. eline geçirdiği bıçakla Sevim Sökmensürer’e saldırdı. Orhan A.’nın peş peşe bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 37 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken sevgili katili olan Orhan A. daha sonra aynı bıçağı kendi vücudunun değişik yerlerine defalarca saplayarak intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan ve kanlar içerisinde olayın yaşandığı evden dışarı çıkınca çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Orhan A.,hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Sevim Sökmensürer’in cesedi ise polis tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.