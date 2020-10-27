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27.10.2020 - 05:41 | | DHA

İstanbul'da dehşet! Kurşun yağdırdılar

Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı.

İstanbul'da dehşet! Kurşun yağdırdılar

Olay, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi. 

ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı. Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı. 

İstanbulda dehşet Kurşun yağdırdılar

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbulda dehşet Kurşun yağdırdılar

Vatandaşlar güvenlik güçlerini alkışladıHatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çıkan çatışmada bir özel Harekat polisi yaralandı.
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