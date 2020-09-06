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06.09.2020 - 17:55 | | İHA

İstanbul'da denetim! 1 milyon 139 bin 100 lira ceza kesildi

İstanbul’da 4 ve 5 Eylül'de 17.00-03.00 saatleri arasında trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 139 araç trafikten men edilirken, 1 milyon 139 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da denetim! 1 milyon 139 bin 100 lira ceza kesildi

4 ve 5 Eylül'de 17.00-03.00 saatleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan genel trafik uygulaması; 38 resmi ekip, 16 sivil ekip ve 14 MTS olmak üzere 122 personelin katılımıyla Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ilçeleri ile D-100 karayolu ve sahil yolunda gerçekleştirildi. Bu denetimlerde toplam 3 bin 923 araç kontrol edilirken, abart egzoz 111, makas atma 91, alkol nedeniyle 63, sürücü belgesiz 65, emniyet şeridi 14, cep telefonu 344, emniyet kemeri sebebiyle 562, toplu taşıma araçlarına yönelik Hıfzıssıhha Kanunu nedeniyle 38, diğer maddeler sebebiyle bin 231 adet olmak üzere 2 bin 454 işlem yapıldı.

Denetimlerde 1 milyon 139 bin 100 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 139 araç trafikten men edilirken, 1 çalıntı motora da işlem yapıldı.

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