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15.06.2020 - 01:18 | | AA

İstanbul'da dev operasyon! 2 ton ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron ele geçirildi.

İstanbul'da dev operasyon! 2 ton ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da Beyoğlu'nda bir adreste kaçak nargile tütünü ve sigara tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbulda dev operasyon 2 ton ele geçirildi

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 ton 175 kilogram kaçak nargile tütünü, 18 bin 995 kaçak sigara, 312 bin dolu makaron, 1 milyon 39 bin boş makaron, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 hava kompresörü, 56 kilogram sarmalık tütün ve 2 suç eşyası naklinde kullanılan araca el koydu.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.
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