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26.12.2020 - 15:57 | | DHA

İstanbul'da dev operasyon! Aranan 209 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bu sabah gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında haklarında kesinleşmiş 11 yıl, 8 yıl, 7 yıl hapis cezası bulunan kişiler olduğu belirtildi.

İstanbul'da dev operasyon! Aranan 209 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu sabah erken saatlerde 253 ekip, 539 personelle daha önceden belirlenen 656 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda mahkemeler tarafında aranan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde evrakları hazırlandıktan sonra arandıkları adliyelere sevk edildi. Yakalanan kişiler arasında hırsızlıktan hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca haklarında 8 , 6 ve 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir çok şüphelinin de operasyonla yakalandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
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