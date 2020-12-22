İstanbul'da dev operasyon! Ölüm kitleri ele geçirildi

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Yılbaşı arifesinde piyasaya sahte içki sürmek isteyen bir çeteyi takibe aldı

OTOPARK GÖRÜNÜMLÜ İMALATHANE

Çete üyelerinin sahte içti imal etmek için otopark görünümlü bir depoyu kullandıkları belirlendi. Bayrampaşa’da o depoya yapılan baskında. İlaç ve tarım sanayinde kullanılmak üzere üretilmiş yüzlerce şişe etil alkol ele geçirildi.

İŞTE ÖLÜM KİTLERİ

Operasyonda, etil alkollerin sahte içkiye dönüştürülmesinde kullanılan özel olarak üretilmiş kitler ele geçirildi. Her kit, karıştırıldığı etil alkolü ayrı bir sahte içkiye dönüştürüyor.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020 yılında 62 sahte içki operasyonu düzenledi. 118 şüpheli 94 bin 500 litre sahte içki ile yakalandı.