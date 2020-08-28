MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı
ABONE OL
28.08.2020 - 22:45 | | DHA

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanlar anlattı: Türk pilotlar füzelerini kilitleyecek pozisyondaydı

Uzmanlar anlattı: Türk pilotlar füzelerini kilitleyecek pozisyondaydı

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Neuralink nedir? Elon Musk Neuralink tanıtımı ne zaman, saat kaçta?

Neuralink nedir? Elon Musk Neuralink tanıtımı ne zaman, saat kaçta?

Sıradaki Haber