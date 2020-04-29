İstanbul'da dikkat çeken manzara! Corona öncesi günleri aratmadı...

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlanmasının ardından bir anda cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiği artmış durumda. Geçtiğimiz hafta içinde oldukça boş olduğu görülen Eminönü ve Karaköy bölgelerinde de durum farklı değil.

PERŞEMBE PAZARI GÜN BOYU ÇOK YOĞUNDU



İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip Karaköy bölgesinde, salgınla birlikte adeta sessizliğe gömülmüştü. Ancak son iki günde boş sokaklar yerini insan ve araç trafiğine bıraktı. Daha önce bomboş olduğu görülen Perşembe pazarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

EMİNÖNÜ'NDE OTOPARKLAR DOLDU



Eminönü bölgesinde de durum çok farklı değil. Coron avirüs salgının başlamasıyla birlikte adeta insan görmenin zor olduğu bölge yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı.

Bölgede daha önce boş kalan otoparklar bugün otomobillerle doldu. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını yol kenarlarını park ettiler.