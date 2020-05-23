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23.05.2020 - 14:40 | | DHA

İstanbul'da dolu sürprizi: Korkutan bulutlar böyle görüntülendi

İstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.İstanbul'un üzerini kaplayan bulutlar da kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Esenyurt'ta yağmur yerini doluya bıraktı. Öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu yağışı bazı vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. İstanbul'un üzerini kaplayan kara bulutlar da kameraya yansıdı.

İstanbulda dolu sürprizi: Korkutan bulutlar böyle görüntülendi

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Meteoroloji'nin verilerine göre Bodrum- Anamur arasında, denizlerde hızı 75 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Meteoroloji verilene göre Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum- Anamur arasında rüzgarın bugün akşam saatleri 24 Mayıs Pazar sabah saatleri arasında kuzey-kuzeybatı yönlerden 60-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladıİstanbul'da yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.İstanbul'un üzerini kaplayan bulutlar da kameraya yansıdı.
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