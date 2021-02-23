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23.02.2021 - 11:54 | | DHA

İstanbul'da drone ile yakaladı! Hemen durduruldu

İstanbul Beykoz Kavacık TEM Otoyolu'nda polis ekipleri drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Drone ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da drone ile yakaladı! Hemen durduruldu

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kavacık TEM Otoyolu Edirne istikametinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu.

İstanbulda drone ile yakaladı Hemen durduruldu

Kural ihlali yaparak emniyet şeridini kullanan sürücülere bin 339 lira ceza kesildi. Emniyet şeridini kullanan çekicinin şoförü, "Emniyet şeridine girmişiz, drone ile görüntülenmiş. Yapacak bir şey yok. Devlet görevini yapıyor." diye konuştu.

Drone ile denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

İstanbulda drone ile yakaladı Hemen durduruldu

 

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