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16.08.2020 - 13:10 | | DHA

İstanbul'da düğün davetiyesi dağıtırken ölen Elif Meltem toprağa verildi

İstanbul'da, 30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit (26) ve Elif Meltem Narman (32), Kağıthane TEM Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybetti. Antalya'ya getirilen Elif Meltem Narman'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul'da düğün davetiyesi dağıtırken ölen Elif Meltem toprağa verildi

Nikah törenleri için 14 Ağustos akşamı davetiye dağıtırken İstanbul Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri, dün Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri helallik alındıktan sonra memleketlerine uğurlandı.

İstanbulda düğün davetiyesi dağıtırken ölen Elif Meltem toprağa verildi

Kutay Ecevit ile iki yıldır birlikte olan ve aynı gayrimenkul şirketinde çalışan Elif Meltem Narman'ın cenazesi, ailesi tarafından Antalya'ya getirildi. Uncalı Mezarlığı'ndaki morga konulan Narman'ın cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından alınarak, Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. Narman, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kutay Ecevit'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Amasya Merzifon'a götürülmüştü.

 

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