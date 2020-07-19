MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!
ABONE OL
19.07.2020 - 17:17 | | İHA

İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!

İstanbul E-5 karayolu Selimpaşa mevkisinde düğün konvoyunda hızla şerit değiştirerek fren yapan 7 aracın sürücüsü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!

E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmıştı. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler daha sonra gözden kaybolmuştu O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek durumda tepki göstermişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, araç sürücüleri İbrahim Melih Ç, Yakup D, Emre A, Mahmut K, Fatih T, Abdul Samet S. ve Kübra D’yi yakaladı. Şubeye götürülen sürücülere burada “makas atmak" suçundan bin 228'er lira olmak üzere toplam 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine geçici olarak el konuldu.

İstanbulda düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Şubede işlemleri tamamlanan sürücülere sevk edildikleri polis merkezinde, “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişileri hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapıldı.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'ne sürpriz ziyaretSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii ziyaretinin ardından, yapımı devam eden Taksim Camisi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde de (AKM) incelemelerde bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!

    İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı!

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Vali Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir

    Vali Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir

    Sıradaki Haber