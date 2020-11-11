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11.11.2020 - 06:51 | | DHA

İstanbul'da eş zamanlı baskın! Gözaltılar var

İstanbul'da önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul'da eş zamanlı baskın! Gözaltılar var

Operasyon kapsamında arama Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde ekipler arama yaparken çok sayıda şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbulda eş zamanlı baskın Gözaltılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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