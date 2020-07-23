MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda adrese baskın yapıldı
ABONE OL
23.07.2020 - 05:54 | | DHA

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda adrese baskın yapıldı

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda adrese baskın yapıldı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.


İstanbulda eş zamanlı operasyon Çok sayıda adrese baskın yapıldı


Yapılan operasyona, özel hareket timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında polis, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir site ile Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binaya baskın yapıldı.Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde arama yaptı.

Aramalar esnasında özel harlat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.





Kütahya'da trafik kazasıKütahya'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Anıl Kara (15), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralı

Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 kişi ağır yaralı

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda adrese baskın yapıldı

İstanbul'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda adrese baskın yapıldı

Sıradaki Haber