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09.07.2020 - 02:29 | | DHA

İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu çok sayıda ilçede silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 


İstanbulda eş zamanlı terör operasyonu Gözaltılar var



ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı.. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı. 

BAŞAKŞEHİR'DE OPERASYON

Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

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