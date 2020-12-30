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30.12.2020 - 11:19 | | DHA

İstanbul'da evden yayılan kötü koku isyan ettirdi

İstanbul Bağcılar’da vatandaşların “Kötü koku geliyor” şikayetlerinin yapıldığı binaya giden belediye ekipleri, balkona kurulmuş tavuk kümesiyle karşılaştı. Tavuklardan boşaltılan kümes yerinden kaldırıldıktan sonra ev sahibine Zabıta Yönetmeliği’nin “Huzur ve Sükun ile ilgili emir ve yasaklar” bölümünden idari işlem yapıldı.

İstanbul'da evden yayılan kötü koku isyan ettirdi

Bağcılar Belediyesi’ne gelen “Binadan yoğun şekilde koku geliyor. Rahatsız oluyoruz” şeklindeki şikayet yetkilileri harekete geçirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbarda belirtilen Güneşli Mahallesi 1358 Sokak’taki apartmana gitti. Binada araştırma yapan görevliler, gelen kokuyu takip ederek giriş katın balkon kısmında demirden yapılmış tavuk kümesine ulaştı. Ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

EV SAHİBİNE İŞLEM YAPILDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin de yardımıyla önce tavuklar kümesten çıkarıldı. Ardından da balkondan sökülen demir kümes, kamyonetle depoya götürüldü. Dairede oturan kişiye de Belediye Zabıtası Yönetmeliği’nin “Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar” bölümünde yer alan; “Ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı beslemek, etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak” maddesinden işlem yapıldı.

 

Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecekCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2021 yılının önemli gündem başlıklarının reformlar olduğunu söyledi. Yargı reformu, insan hakları eylem planı ve Meclis içtüzüğünün önemli reform adımları olacağına dikkat çekti. CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum reformlara ilişkin kırmızı çizgileri de açıkladı.
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