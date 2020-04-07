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07.04.2020 - 12:21 | | İHA

İstanbul’da fırtına boğazın rengini değiştirdi!

İstanbul’da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin bulanıklaştığı anlar havadan görüntülendi.

İstanbul’da fırtına boğazın rengini değiştirdi!

Marmara Bölgesi’nde günlerdir süren şiddetli fırtına İstanbul’da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, denizin rengini değiştirdi. Fırtınanın etkisiyle Karadeniz’den gelen akıntının hızlandığı görüldü. Fırtınadan dolayı gemilerinde zorlukla hareket ettiği dikkat çekti. Öte yandan deniz suyunun bulanık hale geldiği görüldü.

İstanbul Boğazı’ndaki alışık olunmayan bu durum havadan görüntülendi.

Fransa'dan getirilip, karantinaya alınan TIR şoförü konuştu!Fransa’dan Kırıkkale'ye getirilen 144 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinada kalmaya devam ediyor. Yurt misafirlerinden TIR şoförü Taner Öztan, "Fransa'da gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, market, her şey sorundu. Ülkemiz cennet" dedi.
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