Ä°stanbul'da gece yarÄ±sÄ± korku dolu anlar! Ã‡ok sayÄ±da boÅŸ kovan bulundu

Olay akÅŸam saatlerinde YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re olay yerine iki otomobille gelen Â kimliÄŸi belirsiz bir grup, yol kenarÄ±nda bekleyen aralarÄ±nda daha Ã¶nce husumet olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸilere ateÅŸ aÃ§tÄ±. Uzun namlulu silahlar ve tabancalarla aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Mermiler park halinde bulunan otomobillere ve bir dÃ¼kkana da isabet etti. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheliler olay yerinden geldikleri otomobillerle kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±.

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Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ã‡evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere gelen olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. SaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± cadde ve sokakta 40'a yakÄ±n boÅŸ kovan olduÄŸu tespit edildi. BahÃ§elievler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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