MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
01.02.2020 - 04:09 | | DHA

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

D100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

 Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

İstanbulda gece yarısı korkunç kaza Ölü ve yaralılar var


Vuhan'daki Türkler Ankara'ya böyle geldi: 16 bin kilometre...Milli Savunma Bakanlığı Vuhan'daki 42 yolcuyu Türkiye'ye getiren uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'na indiği anlara dair yeni görüntüler paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor?

42 bin liradan başlıyor!

42 bin liradan başlıyor!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

İstanbul'un riskli ilçeleri

İstanbul'un riskli ilçeleri

Sıradaki Haber