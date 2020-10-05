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05.10.2020 - 09:50 | | DHA

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi koruyamadıklarını dile getirdi.

İstanbul Cevizlibağ ve Altunizade yoğunluğun yaşandığı noktalardı. Cevizlibağ'da metrobüse binen yolculardan Çetin Tuncer Trabzon, "Korona olmamak imkansız. Metrobüsüne binen herkes kesin korona oluyordur. Çok anormal bir durum var ortada. Şaşırıyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Karşımızdaki insan mı korona biz mi koronayız bilmiyoruz. Sırt sırta gidiyoruz. Her gün endişeleniyorum korona mı oldum, eşime çocuğuma mı bulaştırdım diye korkuyorum. Sıkıntı çok büyük, gerekli önlemler alınmıyor" dedi.

İşe gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlardan Vedat Ünalan, "Mesai saatlerinde çok kalabalık. Uyarı anonsları yapılıyor ama kulak asan yok. Üçte bir oranında ayakta yolcu alınacak denildi ama bunun çok üzerinde yolcu alıyorlar. İnsanlar işe gittiği için çok kalabalık oluyor. Hafta sonu kullanmıyorum ama hafta içi haddinden fazla kalabalık var" diye konuştu.

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı

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