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03.06.2020 - 06:55 | | AA

İstanbul'da hareketli anlar! 4 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

İstanbul'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da hareketli anlar! 4 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde görev yapan bekçilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 34 PG 4766 plakalı panelvan sürücüsü, aracın içindeki 5 kişiyle, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı araç, Ziya Gökalp Mahallesi'nde hareket halindeki başka bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle patlayan lastiklerle panelvanı tekrar hareket ettiren sürücü, Kuzey Marmara Otoyolu'na ters yönden girerek trafikte tehlikeye yol açtı.

İstanbulda hareketli anlar 4 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

Bir süre ters yönde ilerleyen araç, polis ekiplerince durduruldu. Panelvan içerisinde bulunan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 2'si yaya olarak kaçtı.

Araç içerisinde yapılan aramada, plaka ve hırsızlık amacıyla kullanılacağı değerlendirilen levye, keski gibi aletler ele geçirildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

 

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