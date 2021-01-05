Ä°stanbul'da hareketli anlar! BasÄ±ldÄ±lar

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri uyuÅŸturucu madde satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik il genelinde operasyon yaptÄ±. Narkotik ekipleri tarafÄ±ndan Ã¶nceden belirlenen 38 adrese sabah saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nlar yapÄ±ldÄ±.

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BaskÄ±n yapÄ±lan adreslerden biri de BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece AtatÃ¼rk Mahallesi'ndeki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden dolayÄ± boÅŸ olan 3 katlÄ± bir bina oldu. Operasyona Ã¶zel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis kÃ¶peÄŸi de gÃ¶rev aldÄ±.Â

3 katlÄ± binanÄ±n ikinci katÄ±na giren polis ekipleri iÃ§eride bulunan 5 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± arama sÄ±rasÄ±ndan polis kÃ¶peÄŸi Gold, bir miktar bonzai bulurken bir kiÅŸinin Ã¼zerinde uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. Polisin adreslerdeki aramalarÄ± sÃ¼rerken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 36 ÅŸÃ¼pheli ise sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.