MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks otomobile kurşun yağmuru...
ABONE OL
15.02.2020 - 16:59 | | DHA

İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks otomobile kurşun yağmuru...

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks otomobile kurşun yağmuru...
İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks otomobile kurşun yağmuru...
İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks otomobile kurşun yağmuru...
İstanbul'da hareketli dakikalar! Lüks otomobile kurşun yağmuru...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu cipte bulunan Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan kişiler taksi ile özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Milliyet'te Günün Özeti 15 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Eminönü balıkçıları ne olacak?

Eminönü balıkçıları ne olacak?

İşte gıda terörü listesi

İşte gıda terörü listesi

Sıradaki Haber