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16.02.2021 - 02:20 | | AA

İstanbul'da hareketli gece! Dışarı fırladılar

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da hareketli gece! Dışarı fırladılar

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri ise binayı tahliye etti.

Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda hareketli gece Dışarı fırladılar

Olay yerine gelen Zeytinburnu, Bayrampaşa, Bakırköy ve Fatih itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, çatıda soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri, caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatırken, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İstanbulda hareketli gece Dışarı fırladılar

 

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