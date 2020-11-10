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10.11.2020 - 05:11 | | DHA / İHA

İstanbul'da hareketli gece! Yakalandılar

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu sırasında  polise ateş açıldı. Polise ateş açan 2 şüpheli özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da hareketli gece! Yakalandılar

Olay, Süleymaniye Mahallesi 734'üncü Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir daireye uyuşturucu operasyonu yapan polis ekiplerine daireden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bina içinde önlem alan polis ekipleri yardım istedi.

Olay yerine  çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokak üzerinde önlem alan özel harekat timlerinin yaptığı operasyonda  polise ateş açan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  

Dairde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi. 

İstanbulda hareketli gece Yakalandılar

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